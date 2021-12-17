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  2. Посол Беларуси обсудил с президентом Армении взаимодействие двух стран в рамках интеграционных форматов

Посол Беларуси обсудил с президентом Армении взаимодействие двух стран в рамках интеграционных форматов

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка с президентом Армении Арменом Саркисяном состоялась 16 декабря, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В МИД рассказали, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с расширением двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и Армении в рамках интеграционных форматов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности.

Фото: МИД
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