Посол Беларуси обсудил с президентом Армении взаимодействие двух стран в рамках интеграционных форматов

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка с президентом Армении Арменом Саркисяном состоялась 16 декабря, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с расширением двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и Армении в рамках интеграционных форматов.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности.
Фото: МИД