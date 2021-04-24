Посол Беларуси обсудил с министром транспорта КНР создание логистического хаба в индустриальном парке «Великий камень»

— подчеркнули в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.Также Юрий Сенько встретился с министром транспорта КНР Ли Сяопэном. Присутствовали также заместитель генерального директора Администрации китайских железных дорог Лю Кэцян и Вице-президент компании “China Merchants Group Ltd.” Дэн Жэньцзе.отметили в белорусской дипломатической миссии.Стороны высоко оценили профессионализм делегаций министерств транспорта Беларуси и Китая в ходе первого онлайн-заседания совместной комиссии по реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. В частности, удалось достигнуть договоренностей о проведении пилотного проекта по двустороннему сообщению в 2021 году и особенностям обмена разрешениями на автоперевозки.Фото посольства Беларуси в КНР