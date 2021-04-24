Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько провел встречу с заместителем Генерального секретаря Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ху Сяоли. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.
«Во время беседы стороны обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам, обсудили вопросы практического взаимодействия по линии международных организаций, наметили график контактов высокого уровня в рамках развития белорусско-китайского межпарламентского сотрудничества», — подчеркнули в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.
Также Юрий Сенько встретился с министром транспорта КНР Ли Сяопэном. Присутствовали также заместитель генерального директора Администрации китайских железных дорог Лю Кэцян и Вице-президент компании “China Merchants Group Ltd.” Дэн Жэньцзе.
«На переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области транспорта и логистики, включая перспективные пути наращивания железнодорожных контейнерных перевозок сообщения Китай-Европа через Беларусь, а также вопросы создания логистического хаба в индустриальном парке «Великий камень», — отметили в белорусской дипломатической миссии.
Стороны высоко оценили профессионализм делегаций министерств транспорта Беларуси и Китая в ходе первого онлайн-заседания совместной комиссии по реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. В частности, удалось достигнуть договоренностей о проведении пилотного проекта по двустороннему сообщению в 2021 году и особенностям обмена разрешениями на автоперевозки.
Фото посольства Беларуси в КНР
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Посол Беларуси обсудил с министром транспорта КНР создание логистического хаба в индустриальном парке «Великий камень»
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