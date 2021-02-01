Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Станислав Чепурной встретился с мэром города Улан-Батор Долгорсурэн Сумъяабазаром. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия в различных сферах, в том числе между Минском и Улан-Батором, а также реализацию конкретных проектов в рамках Генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита», – рассказали в посольстве Беларуси в Монголии.
Фото: pixabay.com
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Посол Беларуси обсудил с мэром Улан-Батора сотрудничество между столицами двух стран
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