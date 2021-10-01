Посол Беларуси обсудил с главой нигерийского штата Кано сотрудничество в сельском хозяйстве, энергетике и медицине

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль встретился с губернатором штата Кано, доктором Абудллахи Умаром Гадудже. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Абудже.

Фото посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия

«Во время состоявшейся беседы стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, медицины и образования», – рассказали в посольстве Беларуси в Федеративной Республике Нигерия.

В белорусской дипмиссии отметили, что штат Кано является вторым по величине промышленным и коммерческим центром Нигерии (после Лагоса) и крупнейшим в северной части страны. Основные сферы производства –текстиль, обувь, косметика, мебель, фармацевтика, безалкогольные напитки.

В штате развито сельское хозяйство. Кано является основным производителем в Нигерии молочной продукции, растительных масел, риса и кормов для животных.



