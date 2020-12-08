Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылёв встретился с сербским министром внутренних дел Александром Вулиным. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
«На встрече обсуждены перспективы развития белорусско-сербского сотрудничества в правоохранительной сфере и в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. С учетом успешной реализации в 2018–2019 годах первого проекта по совместному производству в Белграде 33 пожарных машин на базе шасси МАЗ для нужд Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии белорусской стороной предложено организовать совместное производство двух новых моделей пожарных машин на базе шасси МАЗ, специально разработанных для использования в условиях сербских городов», – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Александр Вулин высказал благодарность за поддержку, оказываемую Беларусью по вопросу территориальной целостности Сербии, в том числе в рамках Международной организации уголовной полиции Интерпол.
Фото Посольства Республики Беларусь в Сербии
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Посол Беларуси обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество в области предупреждения чрезвычайных ситуаций
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