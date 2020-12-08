Посол Беларуси обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

– рассказали во внешнеполитическом ведомстве.Александр Вулин высказал благодарность за поддержку, оказываемую Беларусью по вопросу территориальной целостности Сербии, в том числе в рамках Международной организации уголовной полиции Интерпол.Фото Посольства Республики Беларусь в Сербии