Вчера, 19 ноября, при содействии и участии Почетного консула Республики Беларусь в Лозанне Андрея Нажескина состоялся рабочий визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Швейцарской Конфедерации Александра Ганевича в город Фрибур, сообщается на официальном сайте посольства Беларуси в Швейцарии.
Проведены переговоры с синдиком (бургомистром) Фрибура Тьерри Штайертом.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества, включая установление контактов в экономике, культуре, образовании, спорте.
Договорились проработать вопросы увековечения памяти белорусской меценатки первой половины XX века Магдалены Радзивилл, которая провела в Фрибуре последние годы жизни, и участия белорусского творческого коллектива в международном фестивале «Фрибурские международные фольклорные встречи».
Фото: посольство Беларуси в Швейцарии
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Посол Беларуси обсудил с бургомистром швейцарского Фрибура установление контактов в сфере экономики
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