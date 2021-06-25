Посол Беларуси награжден почетным знаком первой степени Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии

По случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной провел встречу с руководителем Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожавын Ариунбуяном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что стороны положительно оценили успешное завершение проекта по поставке Государственному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии партии противопожарных и аварийно-спасательных машин на шасси МАЗ. Также собеседники обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества и формирования договорно-правовой базы двух государств в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Станислав Чепурной был награжден почетным знаком первой степени Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии «за ценный вклад в укрепление сотрудничества в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий».
Фото: МИД
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