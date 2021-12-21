Посол Беларуси: ЕС пытается с помощью санкций сместить руководство нашей страны

На это обратил внимание посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев в интервью датской газете Politiken, пишет БЕЛТА.
– Наше население составляет десять миллионов человек. В ЕС их полмиллиарда. С нашей стороны было бы глупо пытаться дестабилизировать Европейский союз. Больше похоже, что это ЕС ведет гибридную войну против Беларуси и пытается с помощью санкций сместить руководство нашего государства, – отметил посол.
Он также добавил, что не существует взаимосвязи между весенними санкциями Европейского союза и внезапным потоком беженцев. По словам Алексея Самосуева, на самом деле именно ЕС несет ответственность за поток мигрантов.
– Очевидно, что это люди, которые покидают свои дома в разрушенных странах. И ясно, что не Беларусь вынудила их сделать это, а государства, которые воевали в их странах. Ни одного белорусского солдата не было в Сирии, Афганистане, Ливии, Ираке и так далее, – обратил внимание дипломат.
Вместе с тем Алексей Самосуев считает санкции Евросоюза в отношении Беларуси нецивилизованными.
– Кризиса с мигрантами можно было бы избежать, если бы ЕС не заморозил средства на все наши с ЕС проекты по укреплению и охране границ и созданию центров содержания под стражей для нелегальных мигрантов и беженцев, – констатировал Алексей Самосуев.
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