Посол Беларуси Александр Конюк вручил верительные грамоты Президенту Армении

Во время беседы стороны подтвердили взаимную заинтересованность Беларуси и Армении в дальнейшем развитии отношений во всех сферах. Была отмечена позитивная динамика белорусско-армянского товарооборота.– рассказали во внешнеполитическом ведомстве.Фото МИД