Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк сегодня вручил верительные грамоты Президенту Армении Армену Саркисяну. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Во время беседы стороны подтвердили взаимную заинтересованность Беларуси и Армении в дальнейшем развитии отношений во всех сферах. Была отмечена позитивная динамика белорусско-армянского товарооборота.
«Стороны сошлись во мнении, что Беларусь и Армения обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия. Отдельное внимание было уделено активизации белорусско-армянского сотрудничества в области промышленной кооперации, инноваций и культуры», – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Фото МИД
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Посол Беларуси Александр Конюк вручил верительные грамоты Президенту Армении
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