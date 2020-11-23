Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 23 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бангладеш в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Камрулом Ахсаном, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На встрече Камрул Ахсан вручил копии верительных грамот Олегу Кравченко. Также дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-бангладешского сотрудничества в двустороннем формате и в рамках международных организаций.
Фото: МИД
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Посол Бангладеш вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси
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