Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сегодня встретился с членом Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики академиком Зиядом Самедзаде. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Баку.
Зияд Самедзад также является руководителем парламентской рабочей группы по связям с Беларусью и заместителем председателя общества дружбы «Азербайджан – Беларусь».
«Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-азербайджанских связей, в том числе развитие партнерства в экономической и гуманитарной сферах», – рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.
Отдельной темой беседы стала необходимость скорейшего возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан – Беларусь», призванной эффективно содействовать развитию двусторонних научных и культурных контактов, создавать благоприятный фон для делового и торгово-экономического сотрудничества.
Фото посольства Беларуси в Азербайджане
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Посол Андрей Равков обсудил с Зиядом Самедзаде вопросы возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан – Беларусь»
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