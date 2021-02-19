Посол Андрей Равков обсудил с Зиядом Самедзаде вопросы возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан – Беларусь»

Зияд Самедзад также является руководителем парламентской рабочей группы по связям с Беларусью и заместителем председателя общества дружбы «Азербайджан – Беларусь».– рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.Отдельной темой беседы стала необходимость скорейшего возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан – Беларусь», призванной эффективно содействовать развитию двусторонних научных и культурных контактов, создавать благоприятный фон для делового и торгово-экономического сотрудничества.Фото посольства Беларуси в Азербайджане