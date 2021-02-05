Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан встретился с председателем Национального избирательного совета Венесуэлы Индирой Изагирре. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Каракасе.
– Стороны поделились опытом организации избирательного процесса в своих странах, обсудили состоявшиеся в прошлом году президентские выборы в Беларуси и парламентские в Венесуэле, – рассказали в посольстве.
По итогам переговоров достигнута договоренность об укреплении сотрудничества по данному направлению.
Фото посольства Беларуси в Венесуэле
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Посол Андрей Молчан встретился с председателем Национального избирательного совета Венесуэлы
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