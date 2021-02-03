Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет вырастут в 1,5 раза

Система господдержки семей с детьми будет развиваться на увеличение в ближайшей пятилетке.
Для стимулирования рождаемости, которая в последние годы пошла на спад, усовершенствуют такой механизм, как семейный капитал. Ежегодно в стране открывается около 1300 депозитных вкладов в рамках этого проекта (на счета белорусов уже зачислено порядка 24 миллиардов рублей).
– С января появилась возможность направлять эти средства досрочно на улучшение жилищных условий, платные медицинские услуги и образование, – поделилась начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко. – Семейный капитал будет развиваться. Есть предложения в дальнейшем использовать его для погашения задолженности по кредиту граждан, которые самостоятельно заключили договоры на строительство жилья, для погашения займов, которые предоставляются по месту работы граждан, на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение и другие.
Что касается государственных пособий, то на эту систему в текущей пятилетке планируется направить 16 миллиардов белорусских рублей.
– Соответственно, с учетом темпов роста заработной платы размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возрастет в полтора раза, – подчеркнула Марина Артеменко.
При этом активно исследуются потребности самих получателей помощи, чтобы поддержка была более адресной и конкретной.
– Например, с 1 сентября 2020 года действует такая норма: многодетным семьям предоставлено право вместо шести месяцев в году двенадцать месяцев получать ежемесячное социальное пособие. И для этих семей повышен критерий нуждаемости. Надо сказать, что уже более 2 тыс. многодетных семей воспользовались этим правом. Это хорошая мера, и мы планируем развивать ее по отношению к семьям, воспитывающим двоих детей, – подчеркивает Марина Артеменко.
Еще одно важное направление – развитие услуг по уходу за детьми. Ожидается, что до 2025 года в стране будет построено 90 новых учреждений дошкольного образования.
– Мы видим, что необходимо предоставлять и альтернативные услуги по уходу за детьми в системе социального обслуживания. Так, сегодня достаточно востребована услуга няни. С января существенно расширены категории семей, которые имеют право на эту услугу бесплатно, – рассказала представитель Минтруда.
Фото: БЕЛТА
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Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет вырастут в 1,5 раза
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