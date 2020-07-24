В Беларуси повышают декретное пособие

Как прокомментировали в пресс-службе, пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитывают в связи с ростом среднемесячной заработной платы дважды в год: 1 февраля и 1 августа. Это регламентировано Законом от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

Сегодня размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на первого ребенка составляет 35 процентов от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей – 40 процентов, а на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45 процентов.

Раcчет производится следующим образом: за январь текущего года – исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал предшествующего года, за период с 1 февраля по 31 июля текущего года – исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за IV квартал предшествующего года, за период с 1 августа по 31 декабря текущего года – исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал текущего года.

По данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников страны во II квартале 2020 года составила 1 222,40 рубля. Это на 5,5 процентов больше, чем в IV квартале 2019 года.