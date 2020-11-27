Педагогам в сфере физической культуры и спорта с 1 января 2021 года будут выплачивать пособие на оздоровление к отпуску по-новому. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 675 от 25 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал. «Пособие на оздоровление с 1 января будет выплачиваться работникам, занимающимся педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций», говорится в сообщении. Выплата будет производиться из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.
– Раньше сотрудники также имели доплаты. Но нагрузка не учитывалась, сумма зависела от оклада. Если взять за основу, что стандартная ставка 18 часов, а оклад, к примеру, 380–400 рублей, то сотрудник получал в плюс всего лишь 190–200 рублей, – поясняет начальник отдела учебно-спортивной, организационной и туристической работы управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Шпаков. – А преподаватели по видам спорта и тренеры по спорту учебно-спортивных учреждений, училищ олимпийского резерва, физкультурно-оздоровительных клубов и центров физкультурно-оздоровительной работы могут работать с нагрузкой от часа до 36 и даже выше. Получается, что в зависимости от установленной нагрузки, некоторые сотрудники смогут получать надбавку, например, в 2–2,5 раз выше, чем до постановления Совета Министров. Пособие на оздоровление к отпуску педагогам в сфере физкультуры и спорта в зависимости от квалификационной категории, спортивных результатов воспитанников и установленной нагрузки может доходить до 400 рублей.
Фото: БЕЛТА
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Пособие на оздоровление к отпуску педагогам в сфере физкультуры и спорта может доходить до 400 рублей
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