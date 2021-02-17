Посмотрите, зимнее Дубровское водохранилище сняли с высоты птичьего полета

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Дубровское водохранилище расположено в 19 километрах северо-восточнее Минска. Оно было сооружено в 1984 году в месте слияния рек Дубровка и Усяж. Водохранилище рассматривается как резервный водоем для Вилейско-Минской водной системы. В любое время года оно популярно у отдыхающих, особенно у рыбаков в зимний и летний период. Площадь Дубровского водохранилища составляет 3,45 кв. км. На южном берегу находится горнолыжный спортивный комплекс «Раубичи». Смотрите новое зимнее аэровидео Дубровского водохранилища, делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на наш канал.