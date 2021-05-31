Посмотрите, тракторный балет сняли с высоты птичьего полета

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Минский тракторный завод отпраздновал 75-летие. Главной площадкой торжества стала «Чижовка-Арена». В праздничной программе были гулянья и музыкальные концерты. В мероприятии приняли участие известные исполнители. Гостям праздника показали зрелищное световое шоу – балет тракторов. Празднование 75-летия завершил красочный фейерверк. Мы сняли финал праздника с высоты птичьего полета. Смотрите новое аэровидео, делитесь роликом с друзьями, ставьте лайки в социальных сетях @sbbytoday, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».