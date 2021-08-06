Посмотрите на Барановичи с высоты полета. Летнее аэровидео

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Барановичи сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Один из самых красивых городов Брестской области. Возник город благодаря строительству Московско-Брестской железной дороги в 1871 году. Начало городу положила небольшая станция этой дороги, имя которой и приобрел город. Сегодня Барановичи – важный железнодорожный узел, мощный промышленный центр машино- и станкостроения, стройиндустрии. У Барановичей 21 город-побратим из 13 стран мира, в их честь названы бульвары, площади и скверы. В городе много культурных объектов, памятников, спортивных комплексов. Отдельного внимания заслуживают многочисленные храмы. На западной окраине города расположено живописное водохранилище Мышанка. Город на юге республики – один из перспективных, быстроразвивающихся городов Беларуси.