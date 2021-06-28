Посмотрите красивое видео озера Свирь с высоты птичьего полета

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Расположено в 27 км на юго-западе от города Мядель. Площадь озера 22,28 км², расположено на высоте примерно 150 м над уровнем моря. Предположительно название Свирь происходит с финского языка от слова «syveri», что означает «глубокое». Озеро относится к бассейну реки Страча – правому притоку реки Вилия. На Свири ведется промышленный лов рыбы: здесь водится плотва, окунь, язь, уклейка, линь, налим. В озеро впадают речки Большой Перекоп и Смолка, а также 9 ручьев. Кроме рыбаков, в летний сезон здесь собираются любители пляжного отдыха. Делитесь красивым аэровидео с друзьями!