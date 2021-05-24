Посмотрите гороскоп на июнь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

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Овны, месяц будет полон встреч и поездок. В том числе романтических. Тельцы, все мысли и действия направлены только на одно – на улучшение материального положения. Близнецы, смело и во всеуслышание заявляйте о себе и своих идеях. Раки, самое время обдумать новые проекты и строить планы на будущее. Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!