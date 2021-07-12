Посол Беларуси и замминистра Пакистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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В ходе встречи состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-пакистанской повестки дня.Собеседники уделили особое внимание вопросам подготовки сторон к пятому раунду политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси и Пакистана, запланированных на 27 июля 2021 г. в Минске.