Посол Беларуси и замминистра Пакистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 9 июля встретился с заместителем министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Мухаммадом Тариком. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
Фото: mfa.gov.by
В ходе встречи состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-пакистанской повестки дня.
Собеседники уделили особое внимание вопросам подготовки сторон к пятому раунду политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси и Пакистана, запланированных на 27 июля 2021 г. в Минске.
Опубликовано:
380