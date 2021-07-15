Последствия сильного ливня ликвидировали в аэропорту Шереметьево

Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале РИА Новости

- обратила вниманиеДо этого стало известно, что проливной дождь стал причиной подтопления небольшого участка территории аэропорта "Шереметьево". В то время в "Шереметьево" заявляли, что из-за осадков на некоторое время ограничено обслуживание вылетающих рейсов, в настоящий момент все работает в штатном режиме.