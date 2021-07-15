В московском аэропорту "Шереметьево" устранили последствия проливного дождя, который вызвал серьезные подтопления, передает РИА Новости.
Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале РИА Новости
- Все уже давно ликвидировано. Также подчеркиваю, подтопление вследствие масштабного ливня в нескольких местах аэродромного покрытия никаким образом не повлияло на выполнение рейсов. Влияние оказал грозовой фронт, в условиях которого КВС (командиры воздушного судна - ред.) самостоятельно в целях безопасности пассажиров принимали решение о взлёте/посадке, - обратила внимание директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
До этого стало известно, что проливной дождь стал причиной подтопления небольшого участка территории аэропорта "Шереметьево". В то время в "Шереметьево" заявляли, что из-за осадков на некоторое время ограничено обслуживание вылетающих рейсов, в настоящий момент все работает в штатном режиме.
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Последствия сильного ливня ликвидировали в аэропорту Шереметьево
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