Последствия непогоды: за сутки электроснабжение нарушалось в 330 населенных пунктах Беларуси

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По данным "Белэнерго", периодически нарушалось электроснабжение 330 населенных пунктов, из них 124 – в Минской, 82 – в Гродненской, 49 – в Витебской, 41 – в Гомельской, 20 – в Брестской и 14 – в Могилевской областях, а также 38 сельскохозяйственных зданий и 1310 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Сегодня по состоянию на 6:00 остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.По оперативным данным МЧС, из-за порывов ветра (до 22 м/с) пострадали три населенных пункта в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Повреждены кровли двух жилых домов и одного сельскохозяйственного здания.Зафиксировано 47 случаев падения деревьев в Брестской области (10), Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и Минске (10), в результате которых повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.