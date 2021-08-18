Последствия непогоды в Беларуси 17 августа: частичное подтопление проезжих частей и десятки случаев падения деревьев

Согласно оперативной информации МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра более 25 м/с пострадал 31 населенный пункт в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и Минск. Такая информация размещена на сайте ведомства.
– В результате прохождения грозового фронта на территории Минской области произошли падения деревьев. Спасатели более 30 раз выезжали на распиловку деревьев в Вилейском, Клецком, Крупском, Минском, Пуховичском, Узденском, Молодечненском, Копыльском, Воложинском, Дзержинском районах. В Минском районе в результате падения дерева пострадал пенсионер. Мужчине оказали помощь местные жители, он был доставлен в больницу. В этот день в некоторых районах порывы ветра достигали до 20 м/с, в результате чего повреждены кровли 32 жилых домов, 23 сельскохозяйственных зданий в Вилейском, Крупском, Узденском, Молодечненском, Копыльском, Дзержинском и Минском районах. На ликвидацию последствий стихии были направлены силы спасателей и других аварийных служб области, – говорится в сообщении.
Также 17 августа произошло частичное подтопление проезжих частей ряда улиц, временно было ограничено движение общественного транспорта: 3 автобусных, 18 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов.
Работники МЧС выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (49 случаев) на проезжие части и автомобили (23 машины повреждено), в одном случае – по демонтажу аварийных листов жести с кровли жилого дома.
Одно из ЧП, вызванных непогодой, произошло на территории торгового дома «Ждановичи»: упал навес уличного торгового ряда на площади 80 квадратных метров. В результате были травмированы 2 человека, один госпитализирован. Кроме того, ветер повалил 2 билборда на пересечении улиц Глебки и Матусевича и на проспекте Дзержинского, а на проспекте Победителей перевернул детскую пластиковую игровую площадку.
По словам очевидцев, сильнейший ливень в Узде длился не больше 10–15 минут, но работы подбросил не на один час.
– Электрики и дорожники оперативно подключились к устранению последствий непогоды, – сообщил заместитель председателя Узденского райисполкома Николай Рацкевич. – Райцентр оказался обесточенным на минут 15, не больше. В четырех из семи других оставшихся без электричества населенных пунктах к 16:00 электроснабжение было восстановлено.
Обрушившаяся стихия затронула и Витебщину: Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы, а также областной центр. Спасателями и другими службами проводились восстановительные работы.
– Повреждены кровли 22 многоквартирных и частных жилых домов, 15 объектов сельскохозяйственного назначения, 1 производственного помещения. Зафиксированы 160 случаев падений деревьев, поврежден 21 легковой автомобиль. Для ликвидации последствий непогоды привлечено 18 единиц аварийно-спасательной техники и более 60 человек личного состава подразделений МЧС области, на местах работали другие восстановительные службы, – обратили внимание в МЧС.
По данным Витебскэнерго, зафиксированы отключения электроснабжения в 511 населенных пунктах области. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.
В Новолукомле поваленным деревом придавило местную жительницу. Она была доставлена в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Скорость порывов ветра в Витебске достигала 20 метров в секунду. Под его напором падали деревья, вывернутые с корнем. Меньше чем за час в областном центре, согласно данным наблюдений синоптиков, выпало 23 миллиметра осадков – при месячной норме для августа в 77 миллиметров. Мощнейший ливень вызвал подтопления на улицах Витебска, из-за которых временно останавливался общественный транспорт.
В Витебском районе были частично повреждены кровли птичников и складских зданий Витебской бройлерной птицефабрики. Работниками МЧС были организованы работы по освещению места проведения восстановительных работ. Кроме того, спасателями проводились работы по уборке упавших деревьев с проезжих частей автомобильных дорог.