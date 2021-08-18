Последствия непогоды в Беларуси 17 августа: частичное подтопление проезжих частей и десятки случаев падения деревьев

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– говорится в сообщении.Также 17 августа произошло частичное подтопление проезжих частей ряда улиц, временно было ограничено движение общественного транспорта: 3 автобусных, 18 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов.Работники МЧС выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (49 случаев) на проезжие части и автомобили (23 машины повреждено), в одном случае – по демонтажу аварийных листов жести с кровли жилого дома.Одно из ЧП, вызванных непогодой, произошло на территории торгового дома «Ждановичи»: упал навес уличного торгового ряда на площади 80 квадратных метров. В результате были травмированы 2 человека, один госпитализирован. Кроме того, ветер повалил 2 билборда на пересечении улиц Глебки и Матусевича и на проспекте Дзержинского, а на проспекте Победителей перевернул детскую пластиковую игровую площадку.По словам очевидцев, сильнейший ливень в Узде длился не больше 10–15 минут, но работы подбросил не на один час.– сообщилОбрушившаяся стихия затронула и Витебщину: Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы, а также областной центр. Спасателями и другими службами проводились восстановительные работы.– обратили внимание в МЧС.По данным Витебскэнерго, зафиксированы отключения электроснабжения в 511 населенных пунктах области. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.В Новолукомле поваленным деревом придавило местную жительницу. Она была доставлена в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.Скорость порывов ветра в Витебске достигала 20 метров в секунду. Под его напором падали деревья, вывернутые с корнем. Меньше чем за час в областном центре, согласно данным наблюдений синоптиков, выпало 23 миллиметра осадков – при месячной норме для августа в 77 миллиметров. Мощнейший ливень вызвал подтопления на улицах Витебска, из-за которых временно останавливался общественный транспорт.В Витебском районе были частично повреждены кровли птичников и складских зданий Витебской бройлерной птицефабрики. Работниками МЧС были организованы работы по освещению места проведения восстановительных работ. Кроме того, спасателями проводились работы по уборке упавших деревьев с проезжих частей автомобильных дорог.