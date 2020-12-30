Последствия непогоды в Беларуси: 163 упавших дерева и 28 поврежденных авто

В течение суток на территории Беларуси наблюдались опасные и неблагоприятные метеорологические явления. В стране был сильный ветер (порывы до 20 м/с), гололед и образование слоя льда на линиях электропередачи преимущественно по Витебской, Гомельской и Могилевской областям. По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, во вторник, 29 декабря, в 15:22 на метеостанции "Орша" диаметр гололеда достиг критерия опасного явления – 20 мм.– отметили в МЧС.В Могилеве из-за образования толстого слоя льда на троллейбусных контактных линиях на 12 маршрутах не вышли 76 троллейбусов, дополнительно пускались автобусы. В Бресте по ул.Гаврилова, 25 сорванным порывом ветра навесом остановочного пункта травмированы две гражданки 1976-го и 1983 года рождения. Женщины с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. В Оршанском районе Витебской области были перераспределены 44 пациента из Ореховской и Межевской участковых больниц, оставшихся без электро- и теплоснабжения, в иные учреждения здравоохранения района.По информации ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории Беларуси периодически наблюдались проблемы с электроснабжением в 1627 населенных пунктов (из них 652 – в Витебской, 584 – в Могилевской и 227 – в Гомельской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Для обеспечения электро- и теплоснабжения категорированных и сельскохозяйственных объектов были задействованы 37 передвижных электрогенераторов, из них 10 генераторов – МЧС. По состоянию на 8:00 остаются без электроснабжения 716 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения пострадавших нет.