Об этом сообщила Ирина Каржова, заместитель начальника Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Минобразования.
– Министерство образования рекомендует провести последние звонки 29 мая, а выпускные экзамены – с 1 по 9 июня. В этом году в 9-х классах обучается 90,3 тысячи школьников, а в 11-х – 51,8 тысячи, – отметила специалист. – Что касается формы проведения выпускных экзаменов и предметов, то они от прошлого года не отличаются.
Кроме того, как добавила Ирина Каржова, выпускные будут проведены с учетом эпидситуации. Школьники, которые в даты проведения экзаменов болеют коронавирусом или являются контактами 1-го уровня, от них освобождаются.
Фото: архив БЕЛТА
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Последний звонок в школах Беларуси пройдет 29 мая
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