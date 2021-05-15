Последние полуфиналисты определились на теннисном турнире в Риме

Поединок Джоковича и Циципаса изначально виделся как одно из главных украшений этих соревнований. И таковым по итогам и получился. Грек оставил за собой первый сет, да и по ходу двух последующих партий он несколько раз вырывался вперед с брейком. В решающем третьем сете Циципас выходил подавать на матч при счете 5:4. Но Джокович не дрогнул и склонил-таки чашу весов в свою сторону. Правда, возникают вопросы, как много сил он при этом сохранил и хватит ли его на полуфинальную встречу против Сонего, которая пройдет совсем скоро, сегодня вечером.Во втором полуфинале тоже сегодня встретятся испанец Рафаэль Надаль (ATP: 3) и американец Рейлли Опелка (ATP: 47), которые преодолели четвертьфинальную стадию накануне.В основную сетку этих соревнований, напомним, пытался пробиться наш Егор Герасимов (ATP: 78), однако уже на старте квалификации первая ракетка Беларуси проиграл Марко Чеккинато из Италии (ATP: 100) – 7:6 (7:4), 2:6, 3:6.На аналогичном женском турнире выступала Арина Соболенко (WTA: 4), но и она, к сожалению, далеко по сетке не прошла. Победив испанку Сару Соррибес-Тормо (WTA: 51) в 1/16 финала – 7:5, 6:1, затем белоруска потерпела поражение от восходящей звезды американского тенниса Кори Гауфф (WTA: 35) – 5:7, 3:6.Соревнования в Риме по престижности уступают только турнирам из серии «Большого шлема» и Итоговым турнирам ATP и WTA.