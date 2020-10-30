В Беларуси явление увидеть не получится.
Фото носит иллюстративный характер
Как сообщает ТАСС, в полутень Земли зайдет 85% Луны, поэтому красноватый оттенок она не приобретет. Вообще лунные затмения происходят, когда Земля попадает на одну линию между Солнцем и Луной. При этом если единственный естественный спутник Земли заходит в конус нашей планеты, то происходит полное затмение, а если в ее полутень – соответственно, полутеневое.
– В Беларуси этого полутеневого лунного затмения видно не будет, – рассказал sb.by заведующий Минским планетарием Александр Микулич.
В 2020 году было три лунных затмения: 10 января, 5 июня и 5 июля.
Фото: pixabay.com
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Последнее полутеневое затмение Луны в 2020 году пройдет 30 ноября
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