После взрыва газа в Ногинске шесть человек пропали без вести

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РИА Новости

В ведомстве отметили, что пропавшие – жильцы смежных квартир.Утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры. По последним данным, два человека погибли, еще 15 пострадали. Под завалами могут находиться трое жильцов.