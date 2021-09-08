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  2. После взрыва газа в Ногинске шесть человек пропали без вести

После взрыва газа в Ногинске шесть человек пропали без вести

Не менее шести человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. 

Фото: РИА Новости

В ведомстве отметили, что пропавшие – жильцы смежных квартир.

Утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры. По последним данным, два человека погибли, еще 15 пострадали. Под завалами могут находиться трое жильцов.
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