После вспышки коронавируса в "Артеке" в обсерватор поместили около 60 детей и 16 вожатых

12 ребят, отдыхающих в Международном детском центре "Артек", заболели коронавирусом. В целом в обсерватор отправили 60 детей и 16 вожатых, сообщает ТАСС.
Ситуацию прокомментировал сегодня директор "Артека" Константин Федоренко.
– В обсерваторе сейчас находятся 60 детей – это те, кто контактировал с зараженными ребятами. В медучреждениях – 12 детей, у которых диагностировали COVID-19. Также мы изолировали 16 вожатых, – рассказал он и добавил, что возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе, от 9 до 15 лет. Все заболевшие, по его словам, школьники из Москвы и пристоличной области.
По словам директора центра, ребята переносят болезнь в легкой форме, практически бессимптомно.
– В "Артеке" находятся 2535 детей из 82 субъектов РФ. Если у ребенка наблюдаются какие-либо симптомы (покраснение горла, насморк, температура), его тут же направляют в медучреждение. Это делается для контроля эпидемиологической обстановки в нашем лагере. Если коронавирус подтверждается, мы совместно с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, определяем контактных лиц, – рассказал директор лагеря.
Он также пояснил, что заболевшие ребята отправляются в госпитали Ялты и Севастополя, контактировавших с ними детей и сотрудников лагеря направляют в обсерваторы Евпатории и Армянска.
Сотрудники "Артека" поддерживают связь и с лечебными учреждениями и с родителями заболевших. Каждые три дня детям, находящимся в обсерваторе, привозят дополнительные продукты (фрукты, соки и сухие пайки) и бытовые принадлежности, а также настольные игры. Педагоги детского центра работают с ребятами в режиме онлайн.
В "Артеке" в течение всего года с момента возобновления приема детей действуют усиленные меры безопасности. Всех сотрудников проверяют на наличие инфекции с помощью ПЦР-тестов. Отмечается, что к началу июньской смены среди двух тысяч проверенных работников ни у кого не был выявлен COVID-19.
Фото: artek.org
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После вспышки коронавируса в "Артеке" в обсерватор поместили около 60 детей и 16 вожатых
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