Во рту японки из города Токио поселился огромный червь после того, как девушка поужинала в ресторане сашими. О редком происшествии рассказывается на сайте American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
pixabay.com
25-летняя девушка, чье имя не сообщается, пять дней мучилась от болей и раздражения в горле. 8 июля она пошла к врачу. Во время медицинского осмотра врачи выявили в области ее левой миндалины живого червя. Длина существа составляла 3,8 сантиметра, при этом анализ крови девушки был в норме.
Паразита достали из ротовой полости девушки с помощью пинцета. После этого состояние ее здоровья существенно улучшилось.
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После ужина в ресторане во рту девушки поселился огромный червь
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