После уроков – на экскурсию: школьники Ленинского района Минска посетили войсковую часть 5448

Необычный ивент организовали сотрудники ИДН Ленинского РУВД Минска для подростков, требующих особого педагогического внимания: после уроков ребята посетили войсковую часть 5448.

Школьники поучаствовали в спортивной эстафете, по итогу которой самых быстрых и ловких наградили грамотами. Также военнослужащие провели для ребят мини-экскурсию по войсковой части: познакомили с техникой, которая находится на вооружении, и рассказали, что значит быть солдатом. В завершение для гостей устроили сладкий стол.

Подобные встречи дают возможность несовершеннолетним проявить себя с положительной стороны и интересно организовать свой досуг – в этом им помогают милиционеры и педагоги. Такие мероприятия вносят существенный вклад в профилактику правонарушений, утверждает инспектор ИДН лейтенант милиции Сергей Жданко:

– Дружеские спортивные соревнования помогают найти общий язык с несовершеннолетними и показать, что перед инспектором не стоит задача кого-то наказать. А наоборот, предпринять все возможные меры, чтобы в дальнейшем предостеречь подростков от необдуманных поступков.