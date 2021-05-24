Одна из пострадавших при стрельбе в гимназии № 175 Казани выписана в удовлетворительном состоянии. Таким образом, в больнице остаются еще 12 детей, пишет ТАСС.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана проинформировали, что в стационаре Детской республиканской клинической больницы находятся 12 детей. Их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. «Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии», – сказал собеседник информационного агентства.
Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 Казани утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, 23 пострадали.
Фото: ТАСС
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После стрельбы в гимназии Казани в больнице остаются 12 детей
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