После столкновения поездов в Чехии погибли три человека

Еще десятки человек были ранены, сообщает ТАСС.

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В Карловарском крае на западе Чехии столкнулись пассажирские поезда, которые следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее.

– У села Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, имеется, по предварительным данным, около 20 раненых, три человека погибли. Некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения. На место ЧП направляются медики, спасатели и пожарные, – сообщил представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Чехии Мартин Касал.

Известно, что машинисты включили аварийные системы торможения, но не смогли избежать столкновения.