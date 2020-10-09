После сегодняшних стычек на митингах в Бишкеке в Нацгоспиталь поступили 5 пострадавших

На фото: во время митинга на центральной площади в Бишкеке 9 октября

Прим. ред.– сообщили в ведомстве.Сегодня в Бишкеке собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева (а с ним – и экс-премьера Омурбека Бабанова) и самопровозглашенного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова. Параллельно с данными демонстрациями проходил марш «Страна без ОПГ». Когда все митинги оказались на центральной площади столицы, между их участниками начались потасовки – как с пустыми руками, так и с использованием камней и бутылок. Также местные СМИ опубликовали видеоролик, где видно, как неизвестный обстреливает машину Алмазбека Атамбаева.Протесты после парламентских выборов в Кыргызстане продолжаются в стране с 5 октября. На них пострадало уже более тысячи человек.Фото: агентство «Кабар»