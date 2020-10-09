Минздрав Кыргызстана уточняет, что двое из них отправлены на амбулаторное лечение, а трое остаются в больнице, передает 24.kg.
На фото: во время митинга на центральной площади в Бишкеке 9 октября
– Трое человек госпитализированы в отделение нейротравмы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Тилек Токтогазиев (один из лидеров партии «Ата Мекен». – Прим. ред.) получил тупую травму головы. Среди поступивших в стационар нет раненых с огнестрельными травмами, – сообщили в ведомстве.
Сегодня в Бишкеке собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева (а с ним – и экс-премьера Омурбека Бабанова) и самопровозглашенного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова. Параллельно с данными демонстрациями проходил марш «Страна без ОПГ». Когда все митинги оказались на центральной площади столицы, между их участниками начались потасовки – как с пустыми руками, так и с использованием камней и бутылок. Также местные СМИ опубликовали видеоролик, где видно, как неизвестный обстреливает машину Алмазбека Атамбаева.
Протесты после парламентских выборов в Кыргызстане продолжаются в стране с 5 октября. На них пострадало уже более тысячи человек.
Фото: агентство «Кабар»
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После сегодняшних стычек на митингах в Бишкеке в Нацгоспиталь поступили 5 пострадавших
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