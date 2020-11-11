После ремонта открылось почтовое отделение, с которого начиналась история почты Витебщины

– уверенИнтерьер отремонтированного здания в стиле ретро гармонично вписался в историческую часть города на углу улиц Советской, 13 и Ленина, 52, где расположено отделение. На этом участке была сосредоточена общественная жизнь города: казенная палата, казначейство, городская дума, губернский распорядительный комитет. В нескольких сотнях метров – дворец губернатора, от него и пошло старое название улицы Советской – Дворцовая.Это угловое здание немало повидало на своем веку. С 1883 года и до революции 1917-го в доме размещалась почтово-телеграфная контора. С 1930 года наряду с главной городской почтой здесь был телеграфный техникум. Пострадавшее в годы Великой Отечественной войны строение восстановили, и с 1948 по 1964 год в здании размещался Главпочтамт, который спустя год переехал на Московский проспект. А в этом доме с 1965-го и до настоящего времени работает отделение почтовой связи № 26. Об этом жителям и гостям города теперь будет напоминать мемориальная доска на здании со стороны улицы Ленина.Почтовое отделение № 26 обслуживает более 11 тысяч жителей и свыше 300 предприятий и организаций. Как и прежде, здесь можно получить пенсию, оформить подписку на печатные СМИ, отправить и получить письма, посылки, отправления ускоренной почты EMS, денежные переводы, заказать продукцию белорусских производителей через каталог товаров и многое другое.Для удобства клиентов установлена электронная очередь. Посредством платежно-справочного терминала можно совершить платежи без комиссии. На интерактивной панели Smart есть возможность «оживить» художественные марки с помощью технологии дополненной реальности. Для этого нужно навести на марку камеру смартфона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS.Обновленное почтовое отделение предлагает и ряд современных услуг. К примеру, новинку – упаковку с оплаченной пересылкой. В коробку или пластиковый пакет размеров S, M или L со штрих-кодом можно поместить все, что разрешено к пересылке и что вместится в упаковку. Это отправление передают почтовому курьеру или оператору в отделении почтовой связи: без очереди и без взвешивания оно поедет в один из населенных пунктов Беларуси.В «Почтовой лавке» представлен широкий ассортимент открыток, карточек для посткроссинга, марок, конвертов, товаров белорусских производителей, сувениров. Здесь же можно оформить заказ в почтовом интернет-магазине.– сказала