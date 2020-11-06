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После реконструкции открылось здание Мозырского центра творчества детей и молодежи

Здание, в котором долгие годы располагался Мозырский центр творчества детей и молодежи, одно из старейших в городе. Оно было построено  в 1901 году. Ремонтные работы здесь начинали еще в 2011 году, но из-за недостатка финансирования приостановили. Педагогам и членам объединений по интересам тем временем приходилось ютиться в других помещениях центра и на базе средних школ. К вопросу удалось вернуться год назад благодаря поддержке района и области. Сейчас талантливые ребята и их наставники вернулись под родную крышу – в обновленное и усовершенствованное здание. Директор центра Оксана Козаченко приглашает на экскурсию:


– Здесь заменены коммуникации, сделана вентиляционная система, перепланированы многие помещения. Главное новшество – появившийся у нас выставочный зал с постоянной экспозицией, где любой желающий сможет полюбоваться традиционными ремеслами, увидеть плоды трудов наших воспитанников.


Всего в центре занимается более двух тысяч детей. Проявить свои таланты можно в абсолютно любой сфере: от танцев и пения до вытинанки и соломки. В обновленном здании разместилась уютная изостудия, вокальное отделение со своей студией звукозаписи, хореографический зал для младших школьников, оркестровая для музыкантов, несколько кабинетов для декоративно-прикладного творчества и актовый зал. В рамках реконструкции было закуплено новое оборудование. Педагог Евгений Скаржинский как раз осваивает с детьми новый гончарный круг.

– Глина – это волшебный материал, под руками мастера он может превратиться во что угодно. Причем занимаются с одинаковым удовольствием и дети, и взрослые.


Маленькая София Понарина творит всего полгода, но уже может похвастаться собственноручно сделанными чашками и статуэтками.

В соседнем помещении 12-летняя Виталина Подалинская вместе с подружками учится плести из соломки «паука» – традиционное белорусское подвесное изделие:

– Сначала нужно нарезать восемь одинаковых соломинок, потом будем формировать из них объемную фигуру. Я занимаюсь  соломоплетением уже четыре года, мы занимали призовые места на республиканских конкурсах. Соломка – очень красивый природный материал, особенно мне нравятся плоские картины, ими завешана уже вся квартира!




 Обновленное здание позволит расширить и штат работников центра, и количество объединений по интересам. А самое главное  станет местом притяжения юных мозырских талантов, отметил во время торжественного открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей:

– Накануне 7 ноября мы стараемся дарить подарки и открывать важные объекты. Этот центр – место, где есть возможность развивать таланты и сохранять традиции наших дедов и прадедов.



В подарок от Гомельского облисполкома центр получил сертификат на 20 тысяч рублей, еще на 10 тысяч – от Мозырского райисполкома. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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