После реконструкции открылось здание Мозырского центра творчества детей и молодежи

Всего в центре занимается более двух тысяч детей. Проявить свои таланты можно в абсолютно любой сфере: от танцев и пения до вытинанки и соломки. В обновленном здании разместилась уютная изостудия, вокальное отделение со своей студией звукозаписи, хореографический зал для младших школьников, оркестровая для музыкантов, несколько кабинетов для декоративно-прикладного творчества и актовый зал. В рамках реконструкции было закуплено новое оборудование.как раз осваивает с детьми новый гончарный круг.Маленькая София Понарина творит всего полгода, но уже может похвастаться собственноручно сделанными чашками и статуэтками.В соседнем помещении 12-летняявместе с подружками учится плести из соломки «паука» – традиционное белорусское подвесное изделие:Обновленное здание позволит расширить и штат работников центра, и количество объединений по интересам. А самое главноестанет местом притяжения юных мозырских талантов, отметил во время торжественного открытияВ подарок от Гомельского облисполкома центр получил сертификат на 20 тысяч рублей, еще на 10 тысяч – от Мозырского райисполкома.