После праздников более 37,5 т новогодних деревьев вывезли из столичных дворов на переработку

Архивное фото

Раньше новогодние деревья после праздников вывозили на полигон и захоранивали. Однако из отходов выделялся парниковый газ метан, и эту практику решили сменить – прошлой зимой впервые была проведена акция по сбору елей.Из переработанных деревьев делают щепу, а оставшуюся часть используют в качестве компоста.