В Минске после новогодних праздников проходил сбор елей для переработки. Всего столичные перевозчики отходов вывезли более 37,5 т деревьев, пишет БЕЛТА.
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Раньше новогодние деревья после праздников вывозили на полигон и захоранивали. Однако из отходов выделялся парниковый газ метан, и эту практику решили сменить – прошлой зимой впервые была проведена акция по сбору елей.
Из переработанных деревьев делают щепу, а оставшуюся часть используют в качестве компоста.
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После праздников более 37,5 т новогодних деревьев вывезли из столичных дворов на переработку
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Фото: Алексей МАТЮШ