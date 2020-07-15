После перерыва для посетителей открылся Disneyland в Париже

Всем людям, находящимся в парке, предписано носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в один метр, сообщает ТАСС.

Парижский Disneyland, закрытый в середине марта из-за пандемии коронавируса, вновь открылся для посетителей.

– Постепенное открытие тематических зон будет сопровождаться усилением мер санитарной безопасности для всех посетителей и наших сотрудников, – отметили в парке.

Как подчеркнули в администрации комплекса, гостям также будет рекомендовано регулярно пользоваться антисептическим гелем, для чего на территории парка заранее установлены более 2 тыс. точек для антисептика.

Кроме этого, увеличена частота обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей, в особенности на аттракционах.

– Тесное взаимодействие с персонажами Disney, в том числе объятия, временно запрещено, – расстроил маленьких гостей представитель парка.