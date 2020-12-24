Акции по сбору и переработке елок после праздников проведут в Минске перевозчики отходов, сообщает «Минск-Новости».
Об этом рассказал на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Собирать и вывозить новогодние деревья из столичных дворов будут в два последних воскресенья января – 17-го и 24-го числа.
Как и в прошлом году (тогда подобная акция прошла в Минске впервые), на придомовых территориях определят места, куда жители столицы будут выносить свои елки. Само собой, деревья не должны быть украшены.
– Это очень полезная акция, которая позволяет дать новогодним деревьям вторую жизнь с помощью переработки, а также снизить объемы захоронения отходов на полигоне. Мы намерены проводить ее и дальше, – обозначил Александр Дорохович.
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После новогодних праздников живые елки у минчан примут на переработку
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Фото: Владимир ШЛАПАК