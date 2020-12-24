После новогодних праздников живые елки у минчан примут на переработку

Об этом рассказал на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.Собирать и вывозить новогодние деревья из столичных дворов будут в два последних воскресенья января – 17-го и 24-го числа.Как и в прошлом году (тогда подобная акция прошла в Минске впервые), на придомовых территориях определят места, куда жители столицы будут выносить свои елки. Само собой, деревья не должны быть украшены.– обозначил Александр Дорохович.