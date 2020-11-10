К учебе после осенних каникул приступило около 86% учеников столичных школ, сообщает «Минск-Новости».
Фото носит иллюстративный характер
Об этом рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.
– Мы ежедневно изучаем ситуацию с посещаемостью. На сегодня около 86% ребят сели за парты после каникул, – пояснили в комитете. – Школы сегодня работают так, чтобы ученикам было комфортно заниматься. Созданы безопасные условия для проведения занятий. Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то учебные заведения готовы прибегнуть к весенней модели функционирования и перейти на дистанционное обучение.
Опубликовано:
798
После каникул за парты сели 86% минских школьников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: