После COVID-19 у многих начинают выпадать волосы. Сколько времени им надо на восстановление? Отвечают ученые

После COVID-19 у 35–45% пациентов отмечается выпадение волос. Об этом рассказали доктора медицинских наук Сергей Токарев и Юлия Галлямова, пишет URA.RU.
Сергей Токарев подчеркнул: «Выпадение волос при постковидном синдроме наблюдается примерно в 35–45% случаев в зависимости от пола, возраста, сопутствующих заболеваний, статуса вакцинации. Если пациент привит, все протекает легче и реже встречаются подобные симптомы. Выпадать волосы могут даже после легкой формы заболевания – причинами этого являются неврологические, сосудистые и эндокринные сбои».
По словам Юлии Галлямовой, временное выпадение волос после перенесенного коронавируса «может быть связано и с реакцией на высокую температуру, и на общее состояние организма». Специалист добавила, что волосы восстанавливаются спустя полгода после COVID-19.
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