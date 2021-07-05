После боев с талибами более тысячи афганских военных отступили в Таджикистан

Фото носит иллюстративный характер

В сообщении сказано, что в ходе вооруженных боестолкновений с талибами 1037 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизней личного состава отступили через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г. Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Республики Таджикистан.В пресс-центре погранслужбы отметили, что Таджикистан пустил на свою территорию военнослужащих из Афганистана, учитывая добрососедские отношения и невмешательство во внутренние дела страны.