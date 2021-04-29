После 1939 года в западных областях развернулось индустриальное развитие

– обратился к истории Вячеслав Данилович.События осени 1939 года большинство белорусов воспринимало как акт исторической справедливости, встречало Красную Армию как освободительницу от национального притеснения.За короткое время в западных областях была налажена бесплатная система медицинского обслуживания (в 1938 году было около 80 больниц и тысячи врачей, в конце 1940-го – 243 больницы, 207 поликлиник, работало 1755 врачей и 5585 медработников среднего звена); появилось почти шесть тысяч школ, больше 4,5 тысячи из которых вели обучение на белорусском языке, были открыты пять вузов, пять театров.обратил внимание ректор Академии.Вместе с тем польское националистическое подполье вело борьбу за сохранение Польши в границах, существовавших до сентября 1939 года. Только с октября 1939-го до июля 1940-го было раскрыто 109 подпольных организаций, добавил спикер.