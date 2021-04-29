После 1939 года в западных областях развернулось индустриальное развитие

Об этом напомнил ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович сегодня на парламентских слушаниях на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».
– Германо-советский договор стал значительным дипломатическим и политическим актом, завершившим фазу предвоенного кризиса, являлся следствием, а не причиной. Он не представлял собой ничего экстраординарного с точки зрения политической практики и морали того времени, особенно если сравнить его с Мюнхенским пактом 1938 года, которым была определена судьба Польши еще до подписания германо-советского договора, – обратился к истории Вячеслав Данилович.
События осени 1939 года большинство белорусов воспринимало как акт исторической справедливости, встречало Красную Армию как освободительницу от национального притеснения.
За короткое время в западных областях была налажена бесплатная система медицинского обслуживания (в 1938 году было около 80 больниц и тысячи врачей, в конце 1940-го – 243 больницы, 207 поликлиник, работало 1755 врачей и 5585 медработников среднего звена); появилось почти шесть тысяч школ, больше 4,5 тысячи из которых вели обучение на белорусском языке, были открыты пять вузов, пять театров.
– Строились новые фабрики и заводы. В конце 1940 года в западных областях БССР действовали 392 промышленных производства, на которых было занято около сорока тысяч рабочих. Объем валовой продукции промышленности увеличился почти в два раза в сравнении с 1938 годом и составил более 27 процентов промышленного производства республики. К 1941 году безработица в регионе была практически ликвидирована, – обратил внимание ректор Академии.
Вместе с тем польское националистическое подполье вело борьбу за сохранение Польши в границах, существовавших до сентября 1939 года. Только с октября 1939-го до июля 1940-го было раскрыто 109 подпольных организаций, добавил спикер.
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После 1939 года в западных областях развернулось индустриальное развитие
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