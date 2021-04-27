Посеяно 46 процентов всех яровых культур

Все яровые культуры по стране посеяны на площади 1 миллион 139 тысяч гектаров – 46 процентов к плану. В Брестской области этот показатель – 47 процентов, Витебской – 41, Гомельской – 34, Гродненской – 66, Минской – 48, Могилевской – 42.Из 39 тысяч гектаров, запланированных под яровой рапс, львиная доля приходится на Витебскую область – 31 тысяча. Пока работа в регионе проведена на 44 процентах площадей, а в целом по стране этот показатель равен 58.Льна-долгунца посеяно 57 процентов к плану, сахарной свеклы – 80, кукурузы – 9, картофель занял 22 процента отведенных площадей.