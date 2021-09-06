Посещать Израиль небольшие группы туристов смогут с 19 сентября

Власти Израиля разрешат с 19 сентября посещать страну небольшим туристическим группам, передает CNN.
Согласно информации Министерства туризма, группы от 5 до 30 человек из стран, внесенных в зеленый, желтый и оранжевый перечни Израиля, смогут посещать Израиль при условии, что все члены группы получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции.
Вместе с тем в Израиль не смогут въехать путешественники из стран, внесенных в красный список страны, в нем числятся Болгария, Бразилия, Мексика и Турция.
Туристы при въезде обязаны будут предъявлять доказательства, что они прошли полный курс вакцинации от коронавируса в течение полугода или ревакцинацию. Путешественники также должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за трое суток до прибытия, и пройти серологический тест после приземления в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион.
4 сентября в Израиле около 5 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19. Максимальный показатель по числу зараженных был зафиксирован 2 сентября. Тогда диагноз COVID-19 был поставлен 11 201 человеку.
Из 9,3 млн населения Израиля 5,5 млн получили первую дозу препарата от коронавирусной инфекции, еще 2,5 млн вкололи третью дозу вакцины Pfizer.
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