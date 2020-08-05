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Посадка самолета на автодорогу и отражение нападения диверсантов: репортаж с учения ВВС и войск ПВО

Такое увидишь нечасто. Только что в считанных метрах от меня прямо на автомобильную дорогу в Ивацевичском районе аккуратно приземлился большой военный самолет. Картина напоминает эпизод из остросюжетного фильма, где пилот был вынужден внепланово посадить воздушное судно на трассу. Что это было? Подробности – в нашем репортаже.

Ничего чрезвычайного не случилось. Напротив – мероприятие запланированное. Даже дорога перекрыта. Дело в том, что с 4 по 7 августа в Беларуси проводится оперативно-тактическое учение ВВС и войск ПВО. И сегодня у военных, говоря их языком, состоялась отработка вопросов использования автомобильных участков дорог в качестве запасных аэродромов.

Все происходило неподалеку от деревни Чемелы. Самолеты МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 совершили посадку на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автотрассы М1 Минск – Брест. После чего начали подготовку к повторному вылету и нанесению авиаудара по наземным целям на авиационном полигоне Ружаны.

Курсант 4-го курса авиационного факультета Военной академии Артем Черницкий, находясь за штурвалом учебно-тренировочного самолета Л-39, впервые совершил посадку на дорогу. Молодой человек охарактеризовал свои ощущения кратко:

– Самый волнительный полет в моей жизни. Посадка на аэродромный участок дороги гораздо сложнее, чем на обычный аэродром. Там ты знаешь, где находится каждый кустик, помогают технические средства. Здесь такого нет, это незнакомая местность, малейшая неосторожность может привести к непоправимым последствиям. Поэтому каждое действие должно быть выверено и заранее продумано.

В полетах приняли участие техника и экипажи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы и 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО. Прикрытие района полетов от воздушного нападения противника из зон дежурства обеспечивали истребители Су-30СМ, а зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» – с позиций в районе аэродромного участка дороги.

В то же время вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 50-й смешанной авиационной базы выполняли задачи по прикрытию от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. Этот эпизод учения тоже разыграли на М1. Вдруг из леса на трассу выбежали бойцы противника. Завязался бой. Вертолеты поддерживали "наших" огнем с воздуха. По легенде один из военнослужащих получил ранение. Его эвакуировали с помощью вертолета Ми-8МТВ-5 с медицинским модулем на борту.

Журналистов подпустили поближе. И когда вертолет завис буквально в десятке метров от меня, под ним поднялась сильная пыль. Среагировал моментально: развернулся спиной и в этот же момент погрузился в песчаную бурю. Летящие трава, пыль, песок заставили зажмурить глаза.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Игорь Голуб рассказал о проводимом учении:

– На данном участке дороги отрабатывается ряд тактических задач. Одна из них – провести зачистку от возможных незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. Задача была выполнена условный противник оттеснен, часть его уничтожена.

Также Игорь Голуб обратил внимание на особенность участка дороги, куда приземлялись воздушные суда:

– По обеим сторонам  – густой лес. Это оказывает существенное влияние на аэродинамику самолета. Выше верхушек деревьев  – сильный боковой ветер. А уже на уровне леса он меняется. При отдельных посадках было видно, что самолет немного разворачивает. Но это именно уверенные действия летчиков, которые необходимы, чтобы безопасно посадить самолеты.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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