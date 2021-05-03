Порядка 120 сотрудников ОАО «Светлогорскхимволокно» получили первый компонент «Спутника V»

вздыхает с облегчением. -Профилактика началась в 20-х числах апреля, примерно 40 человек в день получало первый компонент, сейчас на предприятии ждут нового этапа. Как только, а это случится на днях, «Спутник», созданный в Беларуси по трансферу технологий, прибудет в Светлогорск, медики продолжат процедуры. Список желающих растет, в ОАО и дочернем его предприятии в совокупности порядка 4600 сотрудников.замечает Сергей Меркулов.К слову, возможность привиться есть не только в коллективах, в Лиде начал работу первый в области мобильный пункт, разместившись в одном из самых популярных и посещаемых жителями города и района мест - гипермаркете. Пункт оборудован всем необходимым, в том числе морозильной камерой для хранения вакцины. Защититься здесь можно бесплатно и в порядке живой очереди, а при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Как и положено, прививке предшествует осмотр врача, но, пожалуй - самое главное, не забыть о втором компоненте и прийти снова аккурат через 21 день. К слову, в Лиде тоже врачебные бригады выезжают на крупные предприятия для вакцинации сотрудников.