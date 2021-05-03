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Порядка 120 сотрудников ОАО «Светлогорскхимволокно» получили первый компонент «Спутника V»

Первый компонент вакцины против коронавируса в нашей стране получили более трех процентов жителей, это около 300 000 человек, свыше 111 тысяч прошли полный курс. На предстоящей неделе от предприятия «Белмедпрепараты» в медучреждения страны поступит еще 500 тысяч доз «Спутник V», темпы защиты будут нарастать. Привиться могут не только уязвимые категории, эстафета перешла в том числе к коллективам. Недавно мы рассказывали, как идет профилактическая кампания в ОАО «ГродноАзот», ежедневно по 25-30 сотрудников получают спасительный укол. Прекрасный пример заботы о своих работниках показывает ОАО «Светлогорскхимволокно». Около 400 его сотрудников, как только узнали о такой возможности, сразу пополнили списки желающих. Порядка 120 человек первую дозу получили, начиная с последней декады апреля. Заведующая светлогорской поликлиникой № 2 Елена Арзамасцева выехала на предприятие лично и привезла с собой в морозильных ларях «Спутник V». Многие сотрудники еще до начала общей профилактической компании привились в подшефной для них поликлинике.


- Я, к примеру, получил уже две дозы, скоро проверю иммуноглобулины, они вырабатываются, насколько знаю, в течение месяца - и тогда уж точно не буду бояться заболеть, - вздыхает с облегчением заместитель директора по идеологической работе ОАО «Светлогорскхимволокно» Сергей Меркулов. - Прививать своих коллег было общей инициативой, которую на предприятии обсуждали неоднократно. Приглашали к себе санитарных врачей, инфекционистов, они все раскладывали по полочкам, рассказывали, почему прививаться нужно, а также о строении вакцины, ее компонентах. Поэтому наше общее решение было однозначным: как только появится такая возможность и поступят перевозные морозильные лари, сразу организуем у себя вакцинацию.

Профилактика началась в 20-х числах апреля, примерно 40 человек в день получало первый компонент, сейчас на предприятии ждут нового этапа. Как только, а это случится на днях, «Спутник», созданный в Беларуси по трансферу технологий, прибудет в Светлогорск, медики продолжат процедуры. Список желающих растет, в ОАО и дочернем его предприятии в совокупности порядка 4600 сотрудников.


- Среди защищенных нет существенных жалоб, мог появляться небольшой озноб, но проходил в течение первых суток. Личный пример прививки коллегам показало руководство, это генеральный директор, его заместители, председатель профсоюзного комитета. А личный пример, считаю, - главное. Когда коллеги видят, что вакцинация вокруг проходит успешно и не влечет за собой опасности, сами тоже встают в очередь. Желающим проверить иммуноглобулины такая возможность предоставляется, а кто-то временно воздерживается от процедуры из-за обострения хронических заболеваний, поэтому обязательна консультация с врачом. На нашем предприятии есть медпункт, и его сотрудники всегда заботятся о самочувствии окружающих, - замечает Сергей Меркулов.

К слову, возможность привиться есть не только в коллективах, в Лиде начал работу первый в области мобильный пункт, разместившись в одном из самых популярных и посещаемых жителями города и района мест - гипермаркете. Пункт оборудован всем необходимым, в том числе морозильной камерой для хранения вакцины. Защититься здесь можно бесплатно и в порядке живой очереди, а при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Как и положено, прививке предшествует осмотр врача, но, пожалуй - самое главное, не забыть о втором компоненте и прийти снова аккурат через 21 день. К слову, в Лиде тоже врачебные бригады выезжают на крупные предприятия для вакцинации сотрудников.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ , Сергей МИЦЕВИЧ
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