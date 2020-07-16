"Порту" досрочно стал 29-кратным чемпионом Португалии по футболу

Лидер португальского футбольного первенства – "Порту" в 32-м туре принимал накануне идущий на третьем месте "Спортинг".





Команды явно были не настроены играть от обороны. "Спортинг" практически ни в чем не уступал хозяевам. Владение мячом по итогу матча составило 51% на 49% в пользу гостей, удары по воротам 8:8, угловые 8:5, офсайды 1:6.





Однако все это не принесло "Спортингу" желаемого результата. На завершающей стадии предпочтительнее выглядел "Порту". После сухого первого тайма хозяева усилиями Данилу Перейра на 64-й минуте все-таки взломали оборону гостей. А в самой концовке – на 90-й минуте Мусса Марега поставил победную точку.









2:0 победа "Порту", который набрал 79 очков и стал недосягаем для преследователей. У идущей второй "Бенфики" 71 балл в активе, у "Спортинга" 59. За два тура до окончания первенства "Порту" в 29-й раз стал чемпионом Португалии. По этому показателю он уступает только "Бенфике", являющейся 37-кратным чемпионом страны.













Вообще же чемпионами Португалии становились всего пять клубов. Кроме вышеназванных это также "Спортинг" (18 титулов), "Боавишта" и "Белененсеш", выигрывавшие чемпионат по разу (2001 и 1946 года соответственно).

"Бенфика" уже также гарантировала себе серебро и место в квалификации Лиги чемпионов.