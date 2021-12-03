"Портрет знатного мужчины" художника Эль Греко выставили на торги

Одна из последних выдающихся работ испанского художника Эль Греко (1541–1614) из частной коллекции выставлена на продажу. Об этом информирует ТАСС.
В рамках недели классического искусства 7 декабря аукцион "Искусство старых мастеров" проведет дом Christie’s.
Речь идет о полотне художника "Портрет знатного мужчины", написанном в 1570 году. Его оценочная стоимость составляет £ 800 тыс.
Этот портрет возглавит серию из трех работ, происходящих из собрания венских коллекционеров Юлиуса Пристера (1870–1954) и его супруги Камиллы Пристер (1885–1962). В период с 1938 по 1944 годы все принадлежавшие им шедевры были похищены нацистами.
Две другие работы из этой коллекции – "Интерьер Старой церкви в Амстердаме с занавесом-обманкой" нидерландского художника Эммануэля де Витта (1617–1692) и "Поясной портрет мужчины (предположительно император Фердинанд I) в отороченной мехом мантии" кисти неизвестного нидерландского живописца с условным именем Мастер из Франкфурта (1460–1533). Первая работа оценивается в £ 500–800 тыс.
После аннексии Австрии нацистской Германией 12 марта 1938 года Пристеры покинули Вену, потеряв свой дом и все свое имущество, включая произведения искусства. В марте 1938 года они бежали в Париж, а затем в Мехико, куда прибыли в конце августа 1940 года. Из-за границы Юлиус Пристер пытался организовать доставку работ в Париж, но планы реализовать не удалось.
В ноябре 1938 года нацисты конфисковали пять картин, а в мае 1939 года – еще девять. Все они были распределены по музеям. Остальная часть коллекции и предметы интерьера были конфискованы в феврале 1944 года.
Лондонская комиссия по работе с похищенными на территории Европы произведениями искусства, представляющая интересы наследников Пристеров, нашла "Портрет знатного мужчины" Эль Греко в 2010 году. После соответствующего обращения картина в оригинальной раме была возвращена наследникам законных владельцев в 2015 году. Благодаря деятельности той же комиссии в 2019 году вернули и работу де Витта.
Картина Мастера из Франкфурта попала в поле зрения комиссии, когда была выставлена на торги в 2006 году. После чего дело было урегулировано в мирном порядке и работу вернули наследникам Пристеров.
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